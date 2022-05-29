Джакарта, , 01:13 — REGNUM У берегов провинции Южный Сулавеси при крушении корабля пропали без вести 25 человек. Об этом сообщает 28 мая индонезийское новостное агентство ANTARA.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1875

Судно, следовавшее из города Макасара на один из близлежащих островов, затонуло 26 мая. Поисково-спасательная операция началась 27 мая. В результате удалось спасти 17 человек. Предполагалось, что в воде могли оказаться около 60 человек, из них 43 считались пропавшими без вести.

Позже управлению по чрезвычайным ситуациям Макасара стало известно о точном количестве находившихся на судне людей. Их было всего 42 человека. Число пропавших без вести составляет 25 человек.

Спасенные ранее 17 человек, были осмотрены врачами и уже вернулись домой.

По информации агентства, судно было деревянным и не предназначалось для перевозки груза и пассажиров. Спасенные утверждают, что у корабля заглох двигатель во время сильного волнения на море. Судно потеряло ход и перевернулось. Люди до прибытия спасателей провели в воде около 15 часов. Отмечается, что район кораблекрушения расположен примерно в 18 километрах от Макасарского пролива и порта Макасар.

Ранее ИА REGNUM сообщало, туристическое судно Falls Express с 26 пассажирами и двумя членами экипажа перевернулось в заливе Толбот.

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