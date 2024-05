Вашингтон, 29 мая, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Доклад некоего американского экспертного центра, обвинившего Россию в геноциде на Украине назвало 28 мая «русофобскими инсинуациями» и частью «кампании по демонизации российских войск» тиражируемый средствами массовой информации, посольство РФ в США

Facebook.com/RusEmbUSA Посольство РФ в США

«Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», — цитирует РИА Новости посольство.

Как уточнил в сопроводительной записке к докладу доктор Азим Ибрагим, директор специальных инициатив New Lines Institute for Strategy and Policy, эксперты организации выявили «очень серьезный риск геноцида», который, по их мнению, «активирует обязательство государств по его предотвращению, в соответствии со статьей I Конвенции о геноциде».

По заявлению посольства РФ, на самом деле все «с точностью до наоборот». Посольство призывает общественность США прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов и уделять внимание фактам.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия рассчитывает на то, что «здравый смысл восторжествует» и Вашингтон не станет направлять киевскому режиму дальнобойные ракетные вооружения.

