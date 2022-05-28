Оттава, 28 мая, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Уже целую неделю более 60 тыс. домовладений и других построек в канадских провинциях Квебек и Онтарио отключены от электроснабжения из-за последствий сильной грозы, разразившейся 21 мая.

Jody McIntyre Без света

Аварийные бригады до сих пор не в состоянии восстановить все линии электропередачи, поврежденные непогодой, сообщает ТАСС.

Всего отключения затронули порядка полмиллиона потребителей, часть из них по-прежнему остается без света. В Квебек и Онтарио переброшены восстановительные бригады из других провинций Канады.

Жертвами непогоды стали 11 человек, большинство которых были убиты рухнувшими деревьями.