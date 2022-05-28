Донецк, 28 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. В результате обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ) ранее освобожденных территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали два мирных жителя. Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Поступила информация о ранении двух гражданских лиц в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.