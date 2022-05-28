ДНР, 28 мая, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Город Северодонецк в Донбассе освобождён от украинских фашистов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Всё! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены», — сказал Кадыров.

Он также добавил, что местные жители теперь могут вздохнуть спокойно. Им больше ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская армия и Народная милиция ДНР вместе освободили Красный Лиман.