Кадыров заявил об освобождении Северодонецка
ДНР, 28 мая, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Город Северодонецк в Донбассе освобождён от украинских фашистов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
«Всё! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены», — сказал Кадыров.
Он также добавил, что местные жители теперь могут вздохнуть спокойно. Им больше ничего не угрожает.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская армия и Народная милиция ДНР вместе освободили Красный Лиман.