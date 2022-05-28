Тегеран, , 21:39 — REGNUM Военная операция в Сирии не поможет Турции решить проблемы в сфере безопасности. Об этом заявил 28 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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Он отметил, что Иран понимает обеспокоенность Турции в том, что касается её безопасности. Но единственным выходом являются уважение двусторонних договоренностей со своими соседями, а также соглашений в рамках астанинского процесса, и диалог.

По словам иранского чиновника, опыт последних лет показывает, что боевые действия в других стран не только не способствуют решению имеющихся проблем, но и «имеют тревожные гуманитарные последствия и осложняют ситуацию в регионе», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о подготовке на севере Сирии новой военной операции.