Берлин, 28 мая, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Германские поставки так называемого легкого вооружения Украине были сокращены «до минимума» в последние девять недель, сообщает 28 мая РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Hans-Hermann Bühling Зенитная установка Gepard 1A2

По данным немецкого издания, опирающегося на имеющиеся у него документы, «сколько-нибудь значительных» поставок такого оружия Киеву из ФРГ не было с конца марта.

Ранее Германия пообещала поставить на Украину зенитные самоходные установки Gepard и начала обучение украинских военнослужащих обращению с этим оружием.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Германии начался политический скандал после заявления статс-секретаря министерства обороны ФРГ Симтье Мёллер о том, что внутри НАТО было принято решение, что «никакие бронетранспортеры или основные боевые танки западных моделей не будут поставлены» Украине.