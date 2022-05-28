Берлин, , 21:15 — REGNUM В Германии разразился скандал после слов статс-секретаря министерства обороны Зимтье Мёллер о решении НАТО не поставлять на Украину часть вооружений. Об этом пишут СМИ.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Оппозиция уже пригрозила парламентским расследованием. Кроме того, представители некоторых натовских стран опровергли слова германской чиновницы по поводу поставок оружия Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из интервью статс-секретарь сообщила, что часть вооружений поставлять на Украину не будут. Якобы к такому секретному соглашению пришли страны, входящие в НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Германская чиновница выдала секретное решение НАТО по Украине