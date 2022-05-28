Берлин, 28 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В Германии разразился скандал после слов статс-секретаря министерства обороны Зимтье Мёллер о решении НАТО не поставлять на Украину часть вооружений. Об этом пишут СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Оппозиция уже пригрозила парламентским расследованием. Кроме того, представители некоторых натовских стран опровергли слова германской чиновницы по поводу поставок оружия Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из интервью статс-секретарь сообщила, что часть вооружений поставлять на Украину не будут. Якобы к такому секретному соглашению пришли страны, входящие в НАТО.