Берлин, , 20:48 — REGNUM В ФРГ статс-секретарь министерства обороны Зимтье Мёллер проболталась о решении НАТО не поставлять на Украину часть вооружений. Об этом пишут СМИ.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь шла о том, чтобы не поставлять туда БМП и танки западных моделей. Это решение приняли страны НАТО, и оно должно было оставаться тайным. Тем не менее в одном из интервью дама его разболтала.

Информация из уст чиновницы вызвала широкий резонанс. Источники журналистов в штаб-квартире НАТО подтвердили изложенные ею сведения и отметили, что эти ограничения действуют для недопущения прямого столкновения России и НАТО на Украине.