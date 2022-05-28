Берлин, , 20:36 — REGNUM Власти Литвы не подтверждают наличие неформальной договоренности между странами НАТО не поставлять Украине танки и БТР западного производства. Об этом заявил 28 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bild.

Польский бронетранспортер ОТ-64 Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Ранее в Германии разразился скандал после слов статс-секретаря министерства обороны ФРГ Симтье Мёллер о том, что внутри НАТО было решено, что «никакие бронетранспортеры или основные боевые танки западных моделей не будут поставлены» Украине.

«Нет, я такого не слышал. На тех встречах, на которых я присутствовал, что-либо подобное определенно никогда не обсуждалось», — приводит ответ Ландсбергиса ТАСС. По его словам, каждая страна «имеет возможности поставлять всё, что может произвести».

В руководстве НАТО на запрос Bild ответили, что «поставка определенных военных товаров — это национальное решение» каждой страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии заявили о «бардаке» с поставками вооружения Украине