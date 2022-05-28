Нью-Йорк, США, 28 мая, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сообщил сомнительные сведения о своем прошлом, выступая перед выпускникам Военно-морской академии в Аннаполисе, сообщает New York Post.

Ua.usembassy.gov Джо Байден

По словам Байдена, в 1965 году сенатор от родного для Байдена штата Делавэр Калеб Боггс рекомендовал кандидатуру будущего президента для поступления в эту академию, но Байден выбрал Университет Делавэра.

Однако известно, что в 1965 году он уже окончил университет. В автобиографии Байдена от 2008 года Военно-морская академия никак не упоминается.

«Неясно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но это удивило политических журналистов, которые освещали его многочисленные кампании и его президентство», — пишет New York Post.

Журналисты отмечают, что в середине 1960-х годов американские военные активно участвовали во Вьетнамской войне, и если бы Байден поступил в академию, ему пришлось бы служить в ВМС США по окончании учебы. Но Байден получил пять отсрочек от призыва в течение четырех лет учебы в Университете Делавэра и последующих трех лет в Юридическом колледже Сиракузского университета.

После того как Байден окончил юридическую школу в 1968 году, он, как сообщается, был признан непригодным к военной службе, сославшись на детскую астму.

«Байден имеет привычку стремиться общаться со своей аудиторией, делясь сомнительными анекдотами о своем личном опыте, а также делая ложные или преувеличенные заявления», — добавляет New York Post.