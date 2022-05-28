Берлин, 28 мая, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В Германии разразился скандал после заявления статс-секретаря минобороны Симтье Мёллер о том, что НАТО не хочет поставлять Украине бронетранспортеры или современные танки западного производства, сообщает 28 мая немецкий портал RND в статье под названием «Поставки оружия в Украину: бардак продолжается».

Én01 Немецкий танк «Леопард-2»

«Вопрос заключается в том, соответствует ли действительности заявление парламентского статс-секретаря министерства обороны Симтье Мёллер (СДПГ), согласно которому внутри НАТО было заявлено, что «никакие бронетранспортеры или основные боевые танки западных моделей не будут поставлены», — отмечается в материале немецкого издания.

Заместитель председателя парламентской группы ХДС/ХСС Йоханн Вадефул назвал это некомпетентностью, либо невежеством, либо «настоящим скандалом». У «зелёных» это заявление вызвало «раздражение и удивление».

После этого Мёллер была вынуждена пояснить, что речь идет «не об официальном решении НАТО, а об описании текущей практики в альянсе».

В свою очередь председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) заявила: «Две недели назад канцлер заявил в комитете по обороне, что он договорился с американцами, британцами и французами не поставлять никаких тяжелых боевых танков на данный момент».

Как пишет RND, в Европе опасаются, что западные боевые танки могут вступить в прямое столкновение с российской техникой и конфликт может перерасти за пределы Украины.