Красный Лиман, , 19:26 — REGNUM В освобождённом от нацистов Красном Лимане на севере Донецкой Народной Республики в ближайшие дни начнут выдачу гуманитарной помощи. Об этом заявил журналистам глава администрации Енакиево Роман Храменков.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера мы ее привезли на окраину, а в понедельник мы повезем непосредственно в центр и будем гуманитарную помощь выдавать внутри города», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Он добавил, что после окончания военными своей работы в городе организуют центр гуманитарной помощи. Кроме того, нуждающихся эвакуируют.

Как сообщало ИА REGNUM, Красный Лиман был освобождён 26 мая российской армией и силами Народной милиции ДНР. Всего в городе проживают порядка 20,5 тыс. человек.