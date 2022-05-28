Баку, , 19:08 — REGNUM Прочным фундаментом дружбы Турции и Азербайджана является «многовековая историческая общность». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 28 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на Фестивале авиации, космонавтики и технологий «TEKNOFEST-Азербайджан», организованном в текущем году в Баку.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Турция — рядом с Азербайджаном и в горе, в радости, — сказал турецкий лидер. — Мы вывели двусторонние отношения с Азербайджаном до уровня, который является примером не только для региона, но и мира в целом. Победа в Карабахе — последнее звено серии ярких побед турецкой нации».

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев на аэрокосмическом и технологическом фестивале «Технофест» в Баку заявил, что единство Азербайджана и Турции является важным фактором безопасности и мира в регионе.