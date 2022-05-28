Санкт-Петербург, 28 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ни один легионер не собирается покидать клуб.

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«Новый лимит позволяет пригласить новых легионеров, но давайте дождемся, какое решение будет от ФИФА. На сегодняшний день все легионеры заявили, что они не хотят никуда уезжать. И никуда не уедут. Наши бразильцы, Барриос и Лворен готовятся прибыть на сбор», — цитирует Медведа издание «Чемпионат».

По итогам прошедшего сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «сине-бело-голубые», одержав девятнадцать побед, потерпев три поражения и набрав 65 очков, заняли чистое первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.