Новосибирск, 28 мая, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В новосибирском Доме культуры «Металлург» сегодня, 28 мая, прошло открытое собрание, на котором депутат Госдумы Ренат Сулейманов (КПРФ) и журналист Андрей Жирнов рассказали о командировке в Донбасс. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Наши товарищи по поручению Новосибирского обкома КПРФ отвезли гуманитарную помощь в Луганск и Донецк, в освобождённые от неонацистов Волноваху и Мариуполь, — уточнил Локоть в своём телеграм-канале. — В ходе командировки было отснято большое количество видеоматериала — интервью с ранеными воинами, коммунистами Донбасса, местными жителями, свидетельства очевидцев событий 2014 года, кадры текущей ситуации в ЛДНР. Часть этих съемок была сегодня показана новосибирцам».

По словам главы города, по итогу командировки будет смонтирован документальный фильм.