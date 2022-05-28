Новосибирск, , 17:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 686 пациентов, в том числе четверо детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса. За это же время 70 человек были выписаны с выздоровлением, одна женщина скончалась. В реанимации находятся 76 человек, на ИВЛ — восемь пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 258 376 случаев заражения коронавирусом, 251 673 пациента выздоровели, умерли 5660 человек.