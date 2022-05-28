Донецк, , 17:21 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:44 — населенный пункт Водяное — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Горловка.