Никосия, 28 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Кипра 28 мая высказало серьезную озабоченность в связи с задержанием в Персидском заливе двух нефтяных танкеров под греческим флагом вооруженными формирования Ирана. В экипаж одного судна входит гражданин Кипра.

DinzyFinzy Никосия. Кипр

Напомним, ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 27 мая задержали два греческих танкера в Персидском заливе. Греция расценила задержание судов как акт пиратства и требует их немедленного освобождения.

В свою очередь МИД Кипра заявило, что «находится в постоянном контакте и координации с греческими властями», а посол Республики Кипр в Тегеране делает представления иранским властям для немедленного решения вопроса.

«Министерство иностранных дел осуждает нападение на греческие танкеры, которое является нарушением международного права, а также правил международного судоходства, и призывает к немедленному освобождению судов и экипажа», — говорится в заявлении МИД Кипра.

Власти этой страны требуют от Ирана объяснения и дополнительную информацию об инциденте, а также состоянии экипажа, и, в частности, гражданина Кипра.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты конфисковали груз с иранской нефтью, находившийся на борту российского судна близ Греции. Согласно сообщениям СМИ, груз будет доставлен в США на борту другого судна.