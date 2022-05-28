Москва, , 16:14 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом 28 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет manolofranco

Так, по состоянию на 16:11 мск в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще 13 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов; в аэропорту «Домодедово» отменено четыре рейса, еще пять задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 28 мая в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха +14… +16 °C.