Москва, 28 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого была обсуждена ситуация на Украине, провел президент России Владимир Путин. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В продолжение контактов в этом формате проведён углублённый обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине. Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Путин отметил, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права и рассказал, как ведется работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — добавляется в сообщении.

Помимо этого, подчеркивается, что также глава Российского государства заострил вопрос об опасности продолжающейся накачки Украины оружием западного производства и предупредил в связи с этим о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо перестать «миндальничать» и начать вводить более жесткую ответственность для работающих в интересах зарубежных стран лиц.