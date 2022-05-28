Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Американский исполнитель и актёр Доминик Файк высказал своё «непопулярное мнение» относительно актрисы Эмбер Хёрд. Об этом 28 мая пишет E! News.

Доминик Файк Скриншот YouTube

Во время концерта Файк признался, что считает Хёрд привлекательной женщиной: «Я знаю, что это не популярное мнение, но у меня были эти видения, как она избивает меня — я думаю, это горячо», — рассказал артист. Как отмечает издание, после этих слов Файка его освистали поклонники.

ИА REGNUM напоминает, что Эмбер Хёрд подала встречный иск против своего бывшего мужа, актёра Джонни Деппа, который обвинил её в клевете. В ходе судебного разбирательства Депп предоставил видеодоказательства, что в отношениях с Хёрд он становился жертвой насилия, а не актриса. Пользователи Сети создали петицию, которую подписало 4 млн человек, с требованием убрать Эмбер Хёрд из второй части фильма «Аквамена».

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