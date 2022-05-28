Техас, США, , 15:28 — REGNUM Исполнитель Гарри Стайлс пожертвует на благотворительность деньги, полученные с продажи билетов на его концертный тур по Северной Америке. Об этом 28 мая пишет Deadline.

Английский певец Гарри Стайлс (сс)Eva Rinaldi

Стайлс объединился с некоммерческой организацией, основанной актрисой Джулианной Мур, под названием Everytown for Gun Safety, которая выступает за контроль над оружием и против насилия с применением огнестрельного оружия. Артист пожертвует в фонд НКО $1 млн. «Вместе со всеми вами я был абсолютно опустошен недавней чередой массовых расстрелов в Америке, кульминацией которых стала последняя в начальной школе в Ювальде, штат Техас», — объяснил своё решение Стайлс.

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая 2022 года 18-летний житель города Ювальде устроил стрельбу в начальной школе, в результате чего погибли 19 детей, а также двое взрослых. Многие деятели культуры и спорта, в том числе актёр Мэттью МакКонахи и певица Мадонна, выступили за ужесточение прав на владение огнестрельным оружием в США.

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