Москва, 28 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. России необходимо перестать «миндальничать» и начать вводить более жесткую ответственность для работающих в интересах зарубежных стран лиц. Об этом 28 мая написал заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как отметил замглавы Совбеза России, до настоящего момента в России контроль над иностранными агентами осуществлялся довольно формально и теперь необходимо навести порядок в этом вопросе.

«Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — уточнил он своем сообщении.

Кроме того, Медведев указал, что на законодательном уровне тоже необходимо ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иностранных агентов, а также уточнил, что в Госдуму уже внесён соответствующий законопроект.

«Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жёсткий контроль, стать прозрачной для нашего общества», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требования послов США в разных странах о блокировке российских СМИ являются «диктатурой либерализма».