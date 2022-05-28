Воронеж, , 14:12 — REGNUM Почти два десятка нарушений правил дорожного движения при организованной перевозке детей выявлено сотрудниками ГИБДД Воронежской области в ходе профилактического мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Автобус Static.mvd.ru

Проверки проводились в период с 18 по 24 мая. За этот период сотрудниками Госавтоинспекции по Воронежской области было проверено 533 школьных автобуса и автобусы, задействованные для экскурсионных поездок.

«Полицейскими было выявлено 18 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями при организованной перевозке групп детей», — уточнили в пресс-службе.

Несколько водителей были оштрафованы за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения. В частности, были выявлены два случая перевозки групп детей без уведомления Госавтоинспекции.