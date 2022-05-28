Москва, , 13:50 — REGNUM Правительство России планирует открыть в разных регионах страны четыре десятка центров реставрации книг, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Книга Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Любимова представила эти планы в ходе обращение к участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к Общероссийскому дню библиотек. Она отметила, что в 2022 году ежегодный праздник посвящён теме реставрации документов.

Министр рассказала, что в срочной реставрации нуждается около девяти миллионов книжных памятников по всей России. Она заверила, что министерство поможет регионах с решением этой задачи.

«Это гигантская работа, поэтому Министерство культуры создает четыре десятка региональных реставрационных центров, оснащённых уникальным оборудованием», — заявила Любимова.

Общероссийский день библиотек отмечается ежегодно 27 мая. Последнее десятилетие 28 мая проводится всероссийская акция «Библионочь». В рамках этой акции библиотеки, литературные музеи и культурные центры проводят встречи с писателями, публичные чтения, книжные ярмарки и другие мероприятия.