Ташкент, , 13:25 — REGNUM Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на заседании сегодня одобрил закон «О государственной гражданской службе», передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон предусматривает обеспечение комплексного правового регулирования государственной гражданской службы, в том числе процесса независимого конкурса кандидатов.

Как сказал ИА REGNUM глава комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров, в последние годы в стране осуществляются реформы практически во всех сферах, в том числе в сфере повышения ответственности и эффективности работы служащих госорганов.

Умаров сообщил, что в последние годы были разграничены функции госорганов и хозяйственных органов, определены механизмы социальной поддержки госслужащих, а также их оплаты в соответствии с учетом эффективности работы.

«Сегодняшний закон является логическим продолжением этих реформ. Законом определены четыре основных направления, которые необходимы для имплементации закона в жизнь», сказал сенатор.

По его словам, в первую очередь закон оказывает действие на те лица, которые будут внесены в реестр госслужащих и который определяется указом президента страны, также, определены три основных органа по осуществлению данного закона.

«Это в первую очередь президент Узбекистана, которые определяет основные направления развития государственных гражданской служащих, назначает и освобождает от должностей, которые находятся в его компетенции, правительство, которое осуществляет общую координацию работы тех госорганов, которые входят в состав правительства и Агентство по организации госслужбы, проводящее мониторинг каждого госоргана на предмет имплементации этого закона. Агентство также проводит мониторинг деятельность госслужащих, выявляет недостатки в их работе», отметил Умаров.

Он особо отметил, что законом установлен порядок приема госслужащего на конкурсной основе, что «вносит значительный вклад в вопросы противодействие коррупции».

Также, по его словам, согласно закону, госслужащие разделены на три категории — политические работники, управленцы и группа помощников.

По мнению сенатора, в целом, закон «окажет большое влияние на повышение эффективности работы государственных служащих».