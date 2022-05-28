Москва, , 13:21 — REGNUM Первая в 2022 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоялась 28 мая в Кремле. Видеозапись церемонии 28 мая опубликована в телеграм-канале «Говорит и показывает Москва».

Конный караул Президентского полка

Уточняется, что сегодня Президентский полк в первый раз в 2022 году выступил перед зрителями в Кремле, при этом отмечается, что посмотреть на выступление военнослужащих полка на Соборной площади пришли несколько сотен человек.

Отметим, современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводится в Кремле с 2005 года ежегодно в период с весны по осень.