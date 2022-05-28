Москва, 28 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Грубым нарушениям прав спортсменов является желание международных спортивных структур отстранить российских атлетов от участия в летних Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Nikita Dezhurny МИД России

«Стремление отстранить от участия в Олимпиаде российских спортсменов, ставших заложниками политических амбиций США и их союзников, является грубейшим нарушением их прав», — говорится в заявлении Захаровой по поводу слов главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что участие спортсменов РФ в квалификационных соревнованиях за право участвовать в ОИ будет зависеть от политической ситуации.

Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные заявления главы МОК являются противоречащим уставным документам МОК, Олимпийской Хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН в области спорта.

«При этом руководством МОК преданы забвению принципы, заложенные Пьером де Кубертеном, организатором современного олимпийского движения, одним из главных девизов которого стал «спорт вне политики», — добавила она.

Также Захарова указала, что в странах Запада в данный момент стремительно прогрессирует дискриминация всего связанного с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая глава МОК Томас Бах заявил, что ситуация с выступлением сборной России на ОИ 2024 года в Париже будет зависеть от политической ситуации, за которой МОК внимательно следит.