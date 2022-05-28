Краснодар, 28 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Ещё 32 человека госпитализированы в коронавирусные стационары Краснодарского края, данные за сутки опубликованы 28 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 27 мая, в больницы доставили 21 человека

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

За сутки в регионе подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, это на 15 меньше, чем было выявлено накануне.

По данным регионального оперативного штаба, в Краснодаре выявлено 36 новых пациентов, по семь случаев заражения подтверждено в Сочи и в Минском районе, по шесть — в Крымском и Красноармейском районах, по четыре новых пациента — в Геленджике и в Туапсинском районе Кубани.

На утром 28 мая в ковидных больницах региона лечатся 277 пациентов, в тяжёлом состоянии десять человек — один на ЭМО и девять на ИВЛ.

С 12 марта 2020 года в Краснодарском крае подтверждено 260 913 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 249 320 человек, скончались 10 920 человек.