Симферополь, 28 мая 2022, 12:02 — REGNUM Более чем в семь раз выросло число зарегистрированных самозанятых в республике Крым за период с 1 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам форума «Деловой Крым. Вместе. Вперед» 27 мая.
Ирина Кивико отметила, что для самозанятых в регионе действует ряд специальных программ. Так, Фонд поддержки предпринимательства оказывает услугу по содействию в размещении товаров на маркетплейсах. Планируется, что в этом проекте примут участие семь самозанятых. Также летом 2022 года заработает«Академия занятости» — в её рамках состоятся мастер-классы для швей, бьюти-мастеров, парикмахеров, кондитеров, СММ-менеджеров. Также в для самозанятых разработан микрозайм «Самозанятый».