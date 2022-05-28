Ташкент, , 11:57 — REGNUM И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов накануне провел встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по Афганистану Томасом Вестом, прибывшим в Ташкент с визитом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров американская сторона дала высокую оценку политике руководства Узбекистана по восстановлению социально-экономической инфраструктуры Афганистана, оказанию афганскому народу гуманитарной и иной помощи», говорится в сообщении.

Стороны согласились с необходимостью координации и систематизации международных усилий по поддержке афганского народа.

«В данном контексте подчеркнута важность использования возможностей созданного в городе Термезе многофункционального транспортно-логистического хаба по доставке в Афганистан гуманитарной помощи», отмечает МИД.

Также, отмечена схожесть позиций по вопросу выполнения новыми властями Афганистана ключевых требований мирового сообщества — создания правительства на основе широкого представительства, соблюдения фундаментальных прав человека, обеспечения основных свобод женщин, в том числе по получению образования, передвижению, участию в общественной жизни на равной основе.

«Особо констатировано, что земля Афганистана больше никогда не должна становиться прибежищем для различного рода международных террористов и представлять угрозу, как для государств региона, так и третьих стран», подчеркивается в документе.

Сторонами подчеркнута важность выработки консолидированного подхода к вопросу восстановления национальной экономики Афганистана, а также реализации на территории страны проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.