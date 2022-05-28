Тбилиси, 28 мая, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Мэрия грузинского города Карели заключила соглашение о покупке значительного количества топлива у российской компании, сообщает 27 мая mozaikanews. ge.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Мэрия муниципалитета Карели закупит дизельное топливо у компании «Sun Petroleum Georgia», владельцем которой является российский нефтяной гигант «Роснефть». Количество закупаемого топлива составит 9 600 литров на общую сумму 41 088 лари ($ 14 000).

Эта сделка вызвала большое возмущение среди грузинских журналистов, обвинивших муниципалитет Карели в «финансировании оккупантов».

По имеющейся информации одним из владельцев «Sun Petroleum Georgia», обладающей на территории страны сетью АЗС «Gulf», был Давид Кезерашвили, экс-министр обороны времён правления Михаила Саакашвили. После Кезерашвили компания была продана «Petroka Energy Group». В свою очередь, «Petroka Energy Group» был приобретен в 2014 году российской государственной нефтяной компанией «Роснефть».