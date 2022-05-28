Вашингтон, 28 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на то, что «здравый смысл восторжествует» и Вашингтон не станет направлять киевскому режиму дальнобойные ракетные вооружения. Об этом 27 мая заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Минобороны России Анатолий Антонов

«Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке», — приводит его слова пресс-служба российского посольства в своем телеграм-канале.

Также Антонов отметил, что российская сторона в данный момент исходии из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято.

«Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — добавил посол РФ.

Также он указал, что Россия неоднократно заявляла по дипломатическим каналам властям США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта».

«Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности. Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины», — подчеркнул Антонов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение о передаче киевскому режиму ракетных систем залпового огня (РСЗО).