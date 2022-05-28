Киев, , 08:43 — REGNUM 30-летний Бен Грант — сын депутата от консерваторов Хелен Грант, оказался среди наемников на Украине, пишет издание i.

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Бен Грант попал на видео во время боя в северо-восточной части Украины.

Грант, имеющий 5-летний опыт службы в батальоне спецназа Королевской морской пехоты. Его мать, Хелен Грант, заседает в парламенте 12 лет и является 12 лет спецпредставителем премьер-министра Бориса Джонсона по вопросам образования девочек.

27 мая Генпрокуратура ДНР заявила о причастности попавших в плен граждан Великобритании и Марокко к боевым действиям в Донбассе, им может грозить смертная казнь.