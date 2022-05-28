Загреб, , 08:17 — REGNUM Высылка Россией пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве является «нелегитимным» шагом, говорится в заявлении хорватского министерства иностранных и европейских дел.

Флаг Хорватии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В документе сказано, что у российских властей якобы не было законных оснований принимать такое решение, поскольку число сотрудников дипломатического представительства находится в пределах паритета с количеством дипломатов в посольстве РФ в Загребе.

Кроме того, в МИД Хорватии указывают, на то, что высылаемые сотрудники исполняли свои обязанности в рамках Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. В ведомстве пообещали изучить принятое Москвой решение и выработать ответные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Россия объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Португалии в Москве в ответ на решение о высылке из Лиссабона десяти российских дипломатов.

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