Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Предстоящий визит главы Белого дома Джо Байдена стал одной из тем телефонной беседы госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, 27 мая сообщили в пресс-службе израильского МИД.

Яир Лапид Mfa.gov.il

Стороны рассмотрели возможности для безопасности, экономики и связей на Ближнем Востоке, которые могут появиться после поездки американского лидера. Участники разговоры также затронули тему гибели в Израиле журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле.

Лапид пообещал, что израильские власти передадут Вашингтону все результаты расследования этого дела. Кроме того, министр и госсекретарь обсудили глобальные вопросы, включая отношения США и Израиля с Ираном.

Глава израильского МИД также выразил Блинкену соболезнования по поводу массового убийства в начальной школе в американском городе Ювалде (штат Техас).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Энтони Блинкен и Яир Лапид заявили, что США и Израиль выступают против превращения Ирана в ядерную державу.

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