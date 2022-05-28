Вашингтон, 28 мая, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Финляндия призывает европейские страны отказаться от нефти и газа из России, но относится с пониманием к позиции тех государств, которые существенно зависят от российских энергоносителей. Об этом заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто в ходе выступления в экспертном центре CSIS в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Он отметил, что Хельсинки не желают «стрелять себе в ногу», но не испытывают никаких проблем с решением об отказе от сырья из РФ. Вместе с тем Хаависто подчеркнул, что отключение страны от трубопровода можно осуществить «только один раз», и такой шаг является «сдвигом навсегда».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Россия прекратила подачу газа в Финляндию из-за игнорирования финской стороны требования Москвы платить за голубое топливо в рублях.