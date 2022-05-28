Канберра, 28 мая, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Как минимум 28 человек пострадали в результате крушения катера с туристами у побережья Западной Австралии. Об этом 28 мая сообщает газета The Guardian.

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Кораблекрушение произошло в районе Кимберли, возле одной из самых посещаемых крупных достопримечательностей Австралии — Горизонтального водопада. Туристическое судно Falls Express с 26 пассажирами и двумя членами экипажа перевернулось в заливе Толбот.

По предварительным данным, пятеро мужчин и семь женщин были госпитализированы в больницу города Перта, ещё двое пострадавших были доставлены в больницу города Брум. Состояние всех госпитализированных п оценивается врачами как стабильное.

Как сообщила пресс-служба полиции штата, опасных для жизни травм у пострадавших не было. В настоящее время расследуются причины и обстоятельства кораблекрушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии удалось поднять на поверхность затонувшее круизное судно.