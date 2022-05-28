Куала-Лумпур, 28 мая, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 658 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 1877 носителей SARS-CoV-2. При этом четверо прибыли на территорию королевства из-за границы, остальные заразились непосредственно внутри страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 500 934 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 25 384 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 30 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 18 нуждаются в кислородной поддержке. Отмечается, что с начала пандемии в Малайзии выздоровели и выписались из медучреждений 4 439 892 человека.