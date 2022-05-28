Тегеран, 28 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Администрация президента Ирана Ибрагима Раиси проложила путь для поставок сырой нефти на энергетическую биржу, чтобы увеличить экспорт нефти и найти новых покупателей по всему миру, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (НИНК) и заместитель министра нефти Мохсен Ходжастех Мехр рассказал IRNA в эксклюзивном интервью, что статистика экспорта нефти при администрации Раиси указывает на растущую тенденцию.

«Иранская нефтяная промышленность приложила усилия для поглощения инвестиций в эту отрасль», — заявил он, подчеркнув, что иранские компании расширили свои возможности, чтобы подготовить почву для участия на международной арене.

Указывая на увеличение экспорта нефти, генеральный директор утверждает, что данный рост включает в себя как новые направления экспорта, так и старых покупателей нефти.

«Оценки увеличения мощностей по добыче нефти в Иране до 5,7 млн баррелей в сутки — это реалистичный подход, основанный на производственном потенциале иранских нефтяных месторождений и экспертном анализе», — отметил он.

По словам представителя НИНК, Ирану также удалось стать самодостаточным в планировании и установке оборудования для нефтяной промышленности.