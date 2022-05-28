Киев, , 06:54 — REGNUM Сбежавший в Россию бывший морпех 36-й бригады ВСУ рассказал об отношении там к украинским контрактникам. Видео распространило Минобороны РФ.

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По его словам, их «строили» люди с нацистской символикой. Чтобы покинуть ряды ВСУ, морпех специально «дважды напился», после чего был уволен за «несоответствие занимаемой должности».

В день начала спецоперации на Украине его родное село обстреляла украинская артиллерия. В результате удара было разрушено более 10 домов и ранены несколько мирных жителей.