Владивосток, 28 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Приморском крае в результате обрушения 28 мая моста на автодороге Гродеково-2 — Барано-Оренбургское — Садовый автомобильного сообщения с внешним миром лишились 66 жителей села Садовый, включая 13 детей. Об этом глава Пограничного района края Олег Александров написал в своём Телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». реж Леонид Носырев. 1979. СССР Мост

Олег Александров «Как только поступила информация об обрушении моста на 18-м километре автодороги… тут же выехал на место. Временно нет проезда к селу Садовый, где живут 53 взрослых и 13 детей. Но для тяжёлой техники есть объездная дорога по полю в районе села Сергеевка».

Глава района сообщил, что власти совместно с районным филиалом автодорожного предприятия «Примавтодор» уже оценили степень обрушения и выработали совместные меры по решению вопроса. По словам Александрова, причиной обрушения моста, вероятнее всего, является технический износ.

В настоящее время на месте произошедшего ведутся работы с использованием техники. До конца дня планируется подготовить объезд.

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