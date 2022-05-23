Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону открыли движение по понтонному мосту на остров Зелёный. Переправа была повреждена из-за повышения уровня воды в реке Дон, сообщает ИА REGNUM.

Река Дон в Ростове-на-Дону (сс) Alexxx1979

После того, как ветер стих, уровень воды в реке Дон понизился до благоприятных отметок. Это позволило открыть движение по мосту. Пропуск транспорта осуществляется в штатном режиме.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону продолжают ликвидировать последствия разгула стихии, обрушившейся на Ростовскую область 21 и 22 мая.

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