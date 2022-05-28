Багдад, , 05:01 — REGNUM Троих боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали иракские силовики в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что бой с террористами произошел в пустыне к западу от города Рамади. В результате перестрелки троих боевиков удалось ликвидировать. Уточняется, что террористы продолжают проникать на территорию Ирака из приграничных областей Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая силовики Ирака ликвидировали нескольких террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщалось, что бой произошел в провинции Киркук. Двоих террористов удалось захватить живыми.

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