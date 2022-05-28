Багдад, 28 мая, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Троих боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали иракские силовики в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Сообщается, что бой с террористами произошел в пустыне к западу от города Рамади. В результате перестрелки троих боевиков удалось ликвидировать. Уточняется, что террористы продолжают проникать на территорию Ирака из приграничных областей Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая силовики Ирака ликвидировали нескольких террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщалось, что бой произошел в провинции Киркук. Двоих террористов удалось захватить живыми.