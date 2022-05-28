Стокгольм, , 04:39 — REGNUM Россия способна атаковать систему снабжения в Польше из-за поставок вооружений на Украину Западом, заявил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин 27 мая в интервью изданию Daily Express.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт считает, что новые партии оружия для Киева могут спровоцировать более масштабный конфликт. Мелвин также высказал предположение, что Россия развивает деятельность, направленную на срыв подобных поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что Москве нужно быть готовой возобновить испытания ядерного оружия, чтобы применить его в случае угрозы со стороны Польши.

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