Рим, , 03:40 — REGNUM Число голодающих и испытывающих проблемы с продовольствием в мире может вырасти до 220 млн человек из-за мирового продовольственного кризиса, на который повлияла ситуация вокруг Украины. Об этом заявил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Италии Маурицио Мартина газете Corriere della Sera.

Свежий хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», — заявил он.

Эксперт добавил, что Украина не может вывезти из страны 6 млн тонн зерна и около 14 млн тонн кукурузы из-за блокировки портов на Черном море. Также он отметил, что на проблемы с продовольствием влияет рост цен и дефицит удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объяснил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру реальные причины продовольственного кризиса в мире. По его словам, кризис вызван антироссийскими санкциями, не позволяющими России экспортировать зерно и удобрения. При этом Запад пытается обвинить Россию в якобы создании проблем с поставками продовольствия.