Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Администрация США приняла решение передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), 27 мая сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме

Стрельба из РСЗО M31 (GMLRS) The U. S. National Archives

Предположительно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), дальность поражения которой составляет от 70 до 500 км в зависимости от применяемых снарядов. Подобные установки могут запускать управляемые ракеты, полет которых корректируется с помощью спутников.

По информации одного из источников газеты, Белый дом собирается включить поставку M31 GMLRS в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором вскоре должны объявить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы Украина смога получить от Запада реактивные системы залпового огня.

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